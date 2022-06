Maneskin : vos places pour le showcase exclusif à Bruxelles !

Ce mercredi 15 juin, soyez bien à l’écoute de Classic 21 car nous vous réservons quelques places pour un concert exclusif que le groupe italien donner à Bruxelles le lendemain, le 16 juin !

Toutes les informations pratiques vous seront communiquées sur antenne et par mail. Bonne chance !

Maneskin a tout récemment sorti un clip pour son single "Supermodel".

Produit par Max Martin (qui a déjà travaillé avec Coldplay, Taylor Swift, Britney Spears, Lady Gaga et The Weeknd), le clip raconte l’histoire de personnages qu’ils ont rencontrés lorsqu’ils étaient à Los Angeles.

"A cette époque, nous avons été surpris et intrigués de voir à quel point les gens étaient fascinés par la notoriété et la célébrité, obsédés par leurs looks et leurs relations."