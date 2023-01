Maneskin partage un clip provocateur avec Tom Morello de Rage Against the Machine

On découvrait enfin le titre "Gossip" à la fin de la semaine dernière, une collaboration du groupe italien avec le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello. Il apparaîtra sur le prochain album, Rush !, qui sort vendredi et dont nous vous reparlerons sur Classic 21, bien sûr !

Quelques heures plus tard, c’est la vidéo officielle qui nous arrive et dans laquelle on découvre le groupe au fond de ce qui ressemble à une salle d’attente, derrière des panneaux de verre. Tour à tour, les patients qui entrent prennent tous un air hautain, jugeant et choqué. Jusqu’à ce que la pression monte et que la performance énergique et téméraire de Måneskin an fasse tous en fans. Grâce au solo de guitare d’un agent de sécurité (joué par Tom Morello), la vidéo se termine en grande fête.