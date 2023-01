Maneskin partage les coulisses de sa tournée nord-américaine

Alors qu’on découvrait la tracklist de l’album Rush ! et le single "LA Fine" un peu plus tôt en décembre, on en a ensuite appris un peu plus sur le duo prévu entre le groupe italien et le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello. Le titre s’intitulera "Gossip".

Damiano David explique : "L’immense expérience de Tom Morello nous a permis de prendre des décisions sur notre travail en studio sans réfléchir de trop. Nous ne savons comment le remercier pour ce travail. C’est un honneur pour tout le groupe". Ethan, le batteur, ajoute : "Il a ajouté de la Rage à Maneskin !"

Produit principalement par Fabrizio Ferraguzzo et Max Martin, l’album a été enregistré à Los Angeles, en Italie et à Tokyo. On y retrouvera les singles "Supermodel", "Mammamia", "Kool Kids" et "The Loneliest", en plus de "LA Fine" :