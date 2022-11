Maneskin : le chanteur revient sur la censure de la prestation aux MTV Music Awards

Damiano David, le leader du groupe italien, s’est exprimé autour de "l’incident" qui avait eu lieu en août dernier, lorsque la chaîne MTV a préféré diffuser des images d’ensemble de la foule plutôt que la prestation du groupe, au cours de laquelle la bassiste Victoria De Angelis avait eu un souci avec le dessus de sa robe qui était tombé sur sa taille.

Dans une interview pour le NME, un journaliste a demandé à Damiano David comment il avait vécu cette censure, et si cela lui donnait l’impression que les chaînes de TV mainstream étaient devenues plus aseptisées : "Cela prouve qu’il reste encore beaucoup, beaucoup de préjudices à l’encontre des groupes de rock et des femmes," répond-il. "Il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là et on essaye de mettre notre pierre à l'édifice."

"C’est triste, mais je pense que c’est bien que les gens en aient parlé et y repensent," ajoute la bassiste Victoria De Angelis. "C’est vraiment stupide, toute cette censure et ce contrôle sur le corps des gens".