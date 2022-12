Maneskin évoque sa collaboration avec Tom Morello de Rage Against The Machine

Alors qu’on découvrait la tracklist de l’album Rush ! et le single "LA Fine" la semaine passée, on en apprend aujourd’hui un peu plus sur le duo prévu entre le groupe italien et le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello. Le titre s’intitulera "Gossip".

Damiano David explique : "L’immense expérience de Tom Morello nous a permis de prendre des décisions sur notre travail en studio sans réfléchir de trop. Nous ne savons comment le remercier pour ce travail. C’est un honneur pour tout le groupe". Ethan, le batteur, ajoute : "Il a ajouté de la Rage à Maneskin !"

Thomas Raggi, le guitariste déclare : "Tom est l’un des plus grands musiciens que j’ai toujours écouté et duquel j’ai beaucoup appris. Jouer avec lui, c’est un rêve qui devient réalité. C’est un cadeau énorme et un point d’orgue de cette année incroyable."

Victoria De Angelis détaille un peu plus la chanson : "La chanson vient d’un riff que Thomas avait composé il y a quelque temps et que nous gardions sous le coude tout en continuant à le développer. Et puis, Tom Morello nous a rejoints et a apporté quelque chose en plus à notre style habituel."

Produit principalement par Fabrizio Ferraguzzo et Max Martin, l’album a été enregistré à Los Angeles, en Italie et à Tokyo. On y retrouvera les singles "Supermodel", "Mammamia", "Kool Kids" et "The Loneliest", en plus de "LA Fine" qui vient de sortir :