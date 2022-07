Maneskin en interview sur Classic 21 : une carrière aussi longue que celle des Stones ?

Le groupe était de passage dans nos studios le mois dernier, et notre animatrice Fanny Gillard en a profité pour leur poser quelques questions, comme par exemple s’ils voulaient avoir une carrière aussi longue que celle des Rolling Stones, qui seront d’ailleurs ce soir au Stade Roi Baudouin.

Et ils ont répondu : "Oui, on l’espère ! Bien sûr oui ! Peut-être pas aussi longue, mais longue, oui." Damiano David, le chanteur, mesure toutefois ses propos avec humour : "Non, mais peut-être serai-je à bout de souffle… ou mort !". Ethan Torchio, le batteur, déclare quant à lui : "Ce qui importe, ce n’est pas la durée, mais comment on vit l’aventure."

Le groupe a aussi évoqué la nostalgie des débuts, sa présence sur la bande originale du dernier biopic de Baz Luhrmann sur Elvis et ses influences.

