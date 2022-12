Maneskin dévoile le titre "LA Fine" et la tracklist du prochain album

C’est sur Instagram que Maneskin a aussi dévoilé les noms des titres qui figureront sur ce LP avec notamment la collaboration de Tom Morello sur "Gossip" et une chanson que les fans adorent, "Gasoline".

Le groupe avait déjà parlé de ce dernier titre au magazine NME, en expliquant qu’il s’agissait d’une chanson anti-Poutine : "Ce qu’il s’est passé en Europe nous a vraiment effrayés", explique le chanteur Damiano David. "Nous avons pas mal d’amis ukrainiens et nous sommes sentis "privilégiés" de ne pas être là-bas à ce moment. En même temps, nous savions que nous avions une voix pour donner l’opportunité aux gens de penser à tout cela. On ne peut être impartial dans ce genre de situation : il y a un bon et un mauvais côté. Pas de gris."

Parmi les autres morceaux qu’on a déjà pu découvrir, on retrouvera aussi "The Loneliest", "Kool Kids" et "Supermodel".