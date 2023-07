Mandrake : un magicien brainois sélectionné pour le championnat du monde des arts de la scène

Maxime Mandrake, magicien et illusionniste originaire de Braine-l'Alleud, s’envolera d’ici une semaine pour le championnat du monde WCOPA (World Championships of Performing Arts) aux Etats-Unis. À 26 ans, il représentera la Belgique dans la catégorie "artistes de variété" avec deux de ses numéros.

Le premier s’inscrira dans la catégorie sleight of hand qui mise sur l’habilité des mains. Le magicien effectuera alors une manipulation de cartes. Le second numéro sera davantage visuel et se présentera sur scène dans la catégorie magic open. Mandrake tentera d’impressionner le public avec des apparitions, des transformations et des disparitions de plumes.

"Un sacré challenge"

Pour sa première participation à une compétition, le magicien aura une minute trente pour montrer ce qu’il sait faire. La musique, capable de créer l’illusion dans un tour, aura une place centrale. Mandrake scénarisera ses numéros afin de raconter une histoire tout en suscitant l’émerveillement.

"Ca va être un sacré challenge pour moi, en tant que magicien, de participer à un concours d’une telle ampleur. Parce qu’on en parle quand même un petit peu partout aux Etats-Unis, ça va être diffusé sur plusieurs chaînes nationales. Et donc voilà, c’est quand même une certaine pression", explique le candidat.

Pour avoir une chance de gagner parmi les 1500 participants, il ne faudra pas simplement être le meilleur sur scène mais savoir se faire remarquer.

Une compétition qui ouvre des portes

À la différence d’autres concours de talents, la WCOPA permet une réelle ouverture sur les Etats-Unis. La compétition rassemble des performeurs professionnels de 70 pays différents ainsi que de nombreuses personnalités du show-business. L’enjeu : se faire remarquer par l’une d’entre elles et dégoter un contrat dans leur agence. Pour faire partie des candidats, Mandrake est parvenu à se différencier d’autres artistes.

"J’ai vu qu’il y avait un casting qui s’organisait. J’y suis allée avec un de mes numéros et ça a plu. On a estimé que j’étais suffisamment professionnel pour partir et participer à cette compétition où il y aura quand même du niveau parmi tous les artistes qui passeront sur scène", ajoute le magicien.

À l’issue de ces dix jours de compétition, Mandrake espère bien entendu faire partie des finalistes même si l’enjeu reste pour lui d’une tout autre ampleur. "Le grand prix c’est un million de dollars […] je n’imagine pas gagner cette somme d’argent là sur cette compétition. Maintenant si ça arrive, tant mieux. L’objectif c’est vraiment d’ouvrir des portes, performer et dire que j’ai joué aux Etats-Unis", conclut-il.