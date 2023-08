Mandibules : la comédie déjantée avec Adèle Exarchopoulos à ne pas manquer sur Tipik

L'actrice Adèle Exarchopoulos qui s'illustre une nouvelle fois en interprétant le rôle tragi-comique d'Agnès, une jeune femme qui parle un peu fort après un accident de ski, se confiait sur le site d'AlloCiné : "Le film est composé comme si c’était de la musique et chaque personnage a vraiment son ADN. Il y a énormément d'absurde et, en même temps, de profondeur. C'est ce que j'aime dans le cinéma de Quentin : il a une grande part d'imagination et quelque chose d'enfantin sans être puéril, sans manquer jamais d'exigence. En même temps, il élimine très vite les lourdeurs psychologiques qui peuvent être inutiles".

De son côté, le cinéaste Quentin Dupieux précisait toujours au site : "Mandibules est avant tout une comédie sincère sur l’amitié, au premier degré et au présent, mais c’est aussi, grâce à la présence d’une mouche géante au cœur du récit, un film sensationnel, croisement improbable entre le fantastique de E.T. l’extra-terrestre et la crétinerie de Dumb and Dumber".

Si Mandibules est promesse d'humour totalement décalé, il n'en reste pas pour autant un film dénué de sens et de réflexion, loin de là.