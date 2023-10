Mandela Keita, invité surprise chez les Diables Rouges ? Pas vraiment si surprenant que ça…

A chaque sélection sa petite surprise. Alors qu’en septembre, Domenico Tedesco avait innové en sélectionnant Hugo Siquet, il a, cette fois, coché le nom de Mandela Keita. Alors qu’on s’attendait potentiellement à voir les noms d’Hugo De Cuyper, de Zinho Vanheusden ou d’Arthur Vermeeren, c’est finalement le jeune médian anversois (21 ans) qui goûtera à sa première cape. Alors, surprise ou pas ? On en a parlé dans notre Facebook Live du jour.

D’entrée de jeu, notons que Keita semble cocher toutes les cases dans l’esprit de Tedesco : rigueur, volume de jeu, sens du sacrifice à l’allemande et surtout, impact physique. Des valeurs qui, on le sait, sont chères au sélectionneur des Diables.

En conférence de presse, il ne s’en est d’ailleurs pas caché. S’il a préconisé le rugueux Keita au détriment du diamant brut, Arthur Vermeeren, c’est surtout, et avant tout, pour son potentiel athlétique : "L’Autriche et la Suède sont des équipes physiques, qui vont jouer les seconds ballons. J’ai besoin de joueurs qui auront cet impact. Arthur est prêt mais je pense que Mandela est un cran au-dessus pour ça. C’est mon sentiment, mais je peux évidemment me tromper".

Des propos corroborés par Lancelot Meulewaeter : "Il a aussi l’expérience de cette Ligue des champions. Un joueur qui a de l’impact au milieu de terrain, qui est champion de Belgique avec l’Antwerp. C’est quand même un signal qui est envoyé aussi, Tedesco continue d’explorer les possibilités au poste de numéro six et de numéro huit."

Cela a clairement l’air d’être le cas. Alors qu’il a une palanquée de possibilités pour meubler son entrejeu (Mangala, Onana, Tielemans), Tedesco continue d’affûter ses armes en multipliant ses cartouches : "C’est un signe, on prend quelqu’un dans le coeur du jeu au niveau défensif, alors qu’on a l’impression qu’il y a Onana qui est devenu le boss et qu’il y a Mangala. Un nouveau à chaque fois, c’est très bien, ça permet de venir voir comment ça se passe. Le niveau s’est élevé à l’Antwerp et il y est pour quelque chose" avance Fred Waseige.

Au vu des dernières rumeurs, voir Mandela Keita en équipe nationale en octobre était donc plutôt une surprise.

Au vu de son talent brut, de son potentiel et de son impact physique, cela n’en est pas une du tout.