Mandela Keita après le 5-0 face au Barça : "Le niveau était trop élevé…"

Mandela Keita se souviendra longtemps de ses débuts en Ligue des Champions. Du haut de ses 21 ans, le médian belge s’est frotté au très haut niveau du football mondial dans un Camp Nou où le FC Barcelone s’est joué de l’Antwerp pour s’imposer 5-0.

"Ce n’est pas facile. On savait qu’on jouait contre une équipe difficile. On a essayé de faire ce que le coach nous a demandé mais le niveau était trop élevé. On va essayer d’apprendre d’un match comme celui-là", a commenté Keita au micro d’Erik Libois après la rencontre.

"Un peu de timidité ? Non, je ne dirais pas qu’on a été timide", a-t-il ensuite afffirmé. "Ce n’était pas facile il y avait beaucoup de mouvements du Barça. On a essayé de faire ce que le coach nous avait demandé, ce n’était pas toujours facile mais on a essayé de le faire. "

"Ce qui m’a le plus impressionné ce soir ? Le milieu de terrain, les défenseurs, l’attaque… Tout le Barça nous a impressionné. On va désormais tenter de faire de notre mieux, essayer de faire plus au prochain match."