Mandela Keita appelé par Domenico Tedesco, toutes les infos de la sélection des Diables : le débrief en direct avec Fred Waseige

Domenico Tedesco a dévoilé ce vendredi midi sa sélection pour deux nouveaux matches qualificatifs pour l’Euro 2024 en Allemagne : celui en Autriche vendredi prochain et contre la Suède le lundi 16. La principale information est la première sélection de Mandela Keita, le jeune médian de l’Antwerp.

Le sélectionneur n’a pas créé de véritable bouleversement dans cette sélection mais a tout de même fait de la place à un petit nouveau : Mandela Keita. Présents lors des deux dernières sélections, Olivier Deman et Ameen Al-Dakhil sont encore de la partie. Absent en septembre à cause d’une blessure, Alexis Saelemaekers n’est pas encore de retour dans le groupe car il manque de rythme selon Tedesco. Appelé en septembre à sa place, Siquet retourne avec les Diablotins. Concrètement, la seule différence par rapport au dernier rassemblement est la sélection de Keita qui a numériquement pris la place de Siquet.

Cités pour un potentiel retour ou une première sélection, Zinho Vanheusden, Hugo Cuypers, Arthur Vermeeren ou encore Maxim De Cuyper ne sont pas dans la sélection. Pour le Brugeois, le sélectionneur a expliqué qu’il était troisième dans la hiérarchie des back gauches, juste derrière Theate et Deman.

Interrogé sur les performances décevantes de Youri Tielemans, Tedesco a tenu à l'encourager. "Il joue en Conference League, c'est suffisant d'avoir 90 minutes de jeu par semaine. La période n'est pas facile pour lui mais on est là pour l'encourager. Ne regarder que les chiffres n'est pas suffisant." Il a aussi répété que le transfert de Yannick Carrasco en Arabie saoudite ne changeait rien.

Comme lors du dernier rassemblement, le sélectionneur a dû se passer des services de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Roméo Lavia et Thomas Meunier, blessés. Jamais appelés par Tedesco depuis son arrivée comme sélectionneur, Thorgan Hazard et Dries Mertens ne sont toujours pas dans le groupe. Interrogé sur le cas de Courtois, Tedesco a expliqué que rien n'avait évolué et que le gardien était concentré sur sa revalidation.

En tête du groupe avec l’Autriche, la Belgique assurera sa place pour l’Euro 2024 en cas de victoire à Vienne. Si la qualification semble de toute façon quasiment acquise, chaque match compte puisque les têtes de série en Allemagne seront désignées à partir des classements des différents groupes de qualification. Le dernier match de qualification aura lieu face à l’Azerbaïdjan en novembre.