Manchester United se réveille contre Brentford, trentième but pour Ronaldo

Après n’avoir pris qu’un point sur les trois dernières journées et avoir vu s’envoler ses chances de jouer en Ligue des champions la saison prochaine, Manchester United s’est ressaisi en battant Brentford (3-0), lundi, en clôture de la 35e journée de Premier League. Cristiano Ronaldo en a profité pour marquer (sur penalty) son trentième but de la saison, toutes compétitions confondues.

Avec 58 points, les Red Devils sont 6e à cinq points d’Arsenal, actuellement 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, et à trois points de Tottenham (5e).

Mais ils sont aussi la seule équipe à avoir joué déjà 36 matches et n’ont donc plus que deux rencontres au programme contre quatre pour les Gunners et autant pour les Spurs. L’objectif Champions League de Manchester United, s’il reste mathématiquement possible, dépendrait d’un invraisemblable concours de circonstances.

Pour leur dernier match de la saison à Old Trafford, encore marqué par des protestations contre les propriétaires américains, la famille Glazer, les Mancuniens se seront un peu fait pardonner une saison médiocre.

Dès la 9e minute, Anthony Elanga, l’une des rares satisfactions de la saison, est parti dans le dos de la défense et a redressé le ballon pour trouver Bruno Fernandes qui a repris de volée et ouvert le score (1-0, 9e).

A l’heure de jeu, Cristiano Ronaldo, très en vue, a obtenu un pénalty qu’il a transformé lui-même (2-0, 61e). Avant de déclencher le fameux "Siuuu", sa célébration fétiche, il a pointé le doigt sur sa poitrine puis vers la pelouse d’Old Trafford, semblant exprimer très clairement qu’il n’avait aucune intention de jouer ailleurs qu’à Manchester United la saison prochaine.

Le Portugais a ainsi marqué son trentième but de la saison, toutes compétitions confondues et ajouté une nouvelle ligne dans son palmarès statistique : il atteint ce total de 30 réalisations (au moins) pour la… treizième fois de sa carrière !