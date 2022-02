Manchester United résiste au come-back de Leeds, Maguire met fin à une disette mancunienne invraisemblable

Incorrigible Manchester United ! Branchés sur courant alternatif depuis le début de saison, les Mancuniens ont failli retomber dans leurs travers sur le terrain de Leeds ce dimanche. Alors qu'ils menaient tranquillement 0-2 à la pause grâce à deux buts de Maguire et Bruno Fernandes, ils ont subi de plein fouet le réveil brutal de l'équipe locale.

Deux buts, inscrits en deux minutes par Rodrigo et Rafinha (53e et 54e) ont en effet permis à Leeds de revenir au score et de croire en un éventuel exploit. Mais moins sereins et sevrés de bons résultats depuis le début de la saison, les hommes de Bielsa ont finalement cédé en fin de match, encaissant deux goals des oeuvres de Fred et Elanga, pour entériner la victoire (spectaculaire) de United.

Grâce à cette victoire, les Mancuniens (46 points) restent au contact du Top 3 et pointent à 4 points de Chelsea. Du côté de Leeds, c'est la soupe à la grimace avec 23 points et une indigente 15e place.