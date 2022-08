Manchester United renaît face à Liverpool et empoche son premier succès de la saison

Un joueur symbolise le mal-être de Manchester United : Marcus Rashford. Pur produit maison, il a vu son niveau décliner de manière vertigineuse la saison dernière. Le voir inscrire le 2-0 à la suite d’un bon appel en profondeur et exulter devant les supporters avait quelque chose de symbolique. A l’autre bout du terrain, c’est David De Gea qui réalisait un bon match en sortant plusieurs arrêts chauds. Mais il ne pouvait rien à la 81e quand Mo Salah surgissait de la tête pour réduire l’écart (2-1). Le score n'évoluait cependant plus, la montée au jeu tardive de Cristiano Ronaldo n'ayant eu aucun impact sur le match. Man Utd empoche ses trois premiers points de la saison et... dépasse Liverpool (2 points sur 9). Il y a bel et bien de la vie à Old Trafford