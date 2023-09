Manchester United réintègre Antony à l’équipe première tandis que l’enquête se poursuit

Manchester United a décidé de réintégrer son ailier brésilien Antony dans le groupe, afin qu’il s’entraîne et soit disponible à la sélection. Le club de Premier League en a fait l’annonce vendredi par un communiqué, tandis que la police mène une enquête à la suite d’allégations de violence envers des femmes formulées à son égard.

"Depuis les premières allégations en juin, Antony a coopéré avec la police tant au Brésil qu’au Royaume-Uni, et continue à le faire. En tant qu’employeur, Manchester United a décidé qu’il reprendrait l’entraînement à Carrington et serait sélectionnable, tandis que les enquêtes de police se poursuivent. La situation pourrait être revue selon les développements futurs de l’affaire."

Antony a été accusé d’agression physique par son ancienne petite amie Gabriela Cavallin, qui s’est notamment exprimée auprès de médias brésiliens. L’ailier a réfuté ces allégations, de même que celles formulées par Rayssa de Freitas et Ingrid Lana.

L’ailier de 23 ans n’a pas été arrêté ou poursuivi et a choisi de coopérer avec la police. "En tant que club, nous condamnons les actes de violence et les mauvais traitements", a réitéré le club mancunien. "Nous reconnaissons l’importance de la protection de tous ceux impliqués, et avons conscience de l’impact de ces allégations sur les survivants de mauvais traitements."