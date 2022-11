Manchester United réagit à l’interview de Ronaldo, son contrat pourrait être résilié

Après l’interview fracassante de Cristiano Ronaldo accordée à Piers Morgan dans laquelle il critique ouvertement son entraîneur Erik ten Hag, Manchester United a réagi ce vendredi.

"Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons pas d’autres commentaires tant que ce processus n’aura pas abouti.", a écrit le club dans un communiqué.

Selon plusieurs médias anglais dont The Athletic et Fabrizio Romano, le club serait actuellement en train d’étudier la possibilité de mettre un terme au contrat du Portugais dans le club après son interview dans laquelle il avait notamment expliqué n’avoir "aucun respect" pour son coach et que le club n’avait "pas progressé".

Peu utilisé par ten Hag, Ronaldo n’est pas à sa première polémique cette saison puisqu’il avait notamment refusé d’entrer en jeu face à Tottenham avant de quitter le stade. S’il avait reconnu son erreur sur le coup, il semble tout de même difficile d’imaginer le Portugais rejouer sous le maillot mancunien cette saison. Reste à savoir où il pourrait rebondir.