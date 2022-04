Manchester United prêt à débourser 100 millions pour Victor Osimhen ?

Et si on tenait déjà l’une des grandes sagas du prochain mercato estival ?

Impressionnant avec Naples où il a planté 26 roses en 58 matches, Victor Osimhen pourrait changer d’air cet été à en croire la presse italienne et une arrivée à Manchester United n’est pas à exclure.

Le Nigérian de 23 ans, qui a défendu les couleurs du Sporting de Charleroi entre 2018 et 2019 avant de filer à Lille pourrait déjà quitter la Serie A après deux petites saisons. Selon la Repubblica, trois clubs anglais seraient intéressés : Manchester United, Newcastle et Arsenal. Mais à en croire le média italien, ce sont bien les Red Devils qui ont l’avantage puisqu’une première offre à 100 millions d'euros est arrivée sur le bureau du président napolitain, Aurelio De Laurentiis. Le patron de Dries Mertens n’en resterait cependant pas là et demanderait même 120 millions pour se détacher de son joyau.

De Laurentiis aurait d’ailleurs eu un premier entretien avec le principal intéressé et son agent pour prendre la température. Et selon le quotidien transalpin, le joueur serait favorable à l’idée d’émigrer outre-Manche.

Une affaire à suivre dans les prochaines semaines !