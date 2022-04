Manchester United officialise l'arrivée d'Erik Ten Hag comme entraîneur la saison prochaine

Avec l'Ajax, Ten Hag a remporté deux fois le titre de champion aux Pays-Bas, en 2019 et 2021, et le Néerlandais ajoutera peut-être un troisième titre cette année. Il a aussi atteint le dernier carré de la Ligue des Champions en 2019, éliminant au passage le Real Madrid et la Juventus, avant de céder face à Tottenham en demi-finale.

Ten Hag est connu pour son sens du détail et sa capacité à faire basculer les matches par des changements tactiques. "Lors de ses quatre saisons à l'Ajax, Erik a prouvé qu'il était l'un des entraîneurs les plus excitants et l'un de ceux qui a la meilleure réussite en Europe, (il est) connu pour le jeu plaisant et offensif de ses équipes et son engagement en faveur des jeunes joueurs", a commenté John Murtough, le directeur du football de Man Utd.

Il est aussi réputé pour son grand calme et son caractère protecteur envers ses joueurs, contrairement à son compatriote Louis van Gaal ou à José Mourinho, passés récemment sur le banc d'Old Trafford.