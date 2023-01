Pour la 20e journée de Premier League, Manchester United reçoit Manchester City dans un derby de feu. Après le match aller qui avait vu la victoire de City 6-3, le match retour promet entre les deux voisins ennemis. D’autant plus que United remonte petit à petit grâce à Ten Hag.

Pour la 189e confrontation entre Manchester United et Manchester City toutes compétitions confondues, on s’attend à un gros match de la part des deux équipes qui doivent enchaîner les rencontres en ce mois de janvier.

D’autant plus que United reste sur six victoires de suite en championnat et commence à doucement digérer l’arrivée d’Erik Ten Hag. Un Ten Hag qui voudra effacer la désillusion du match aller où United avait pris une correction de City (victoire 6-3).

Mais Pep Guardiola risque comme à chaque fois de tenter un coup tactique pour surprendre son adversaire. Si face à Chelsea en championnat, ça a été compliqué, en Cup, le coach espagnol a remis les choses en place en s’imposant 4-0.

Et puis City pourra compter sur son armada offensive, dont Kevin De Bruyne pour ne pas laisser échapper Arsenal au classement général. Attention cependant. Qui va remporter le derby ? Réponse en milieu d’après-midi.