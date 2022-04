Manchester United et Chelsea dos-à-dos, Cristiano Ronaldo buteur, Lukaku joue 20 minutes

Après des défaites face à Liverpool et Arsenal, Manchester United accueille ce jeudi soir Chelsea à Old Trafford en match avancé de la 37e journée de Premier League. Initialement prévu le 15 mai, le match a été avancé en raison de la qualification de Chelsea pour la finale de la FA Cup qui se déroulera le 14 mai face à Liverpool. But de Marcos Alonso, égalisation de Cristiano Ronaldo : Mancuniens et Blues ont partagé au terme de cette partie (1-1).

Désireux de renforcer leur troisième place, les Blues ont multiplié les attaques sur les flancs gauche et droit mais Manchester a tenu bon même si sa défense a eu du mal à ressortir un centre de Marcos Alonso (3e), qu'un tir de Mason Mount a été contré par un arrière (4e) et que David de Gea a repoussé des poings une frappe puissante de Reece James (5e). Au quart d'heure, les Mancuniens sont sortis de leur zone et ont replié Chelsea devant sa surface grâce à Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Nemanja Matic et Bruno Fernandes. Mais les Blues ont tenu bon et ont repris leur domination que Kai Havertz n'a pas concrétisée. L'attaquant allemand a perdu son duel avec De Gea sorti à toute vitesse (28e) avant de voir sa reprise de la tête repoussée par le gardien espagnol (36e).