Manchester United en tête des clubs qui surpayent leurs transferts entrants

Manchester United, la Juventus et le Paris Saint-Germain sont les trois clubs du Big-5 (Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga et Bundesliga) qui ont le plus surpayé les joueurs qu’ils ont achetés lors des 10 dernières années. Une étude de l’Observatoire du Football CIES a en effet décidé de comparer les valeurs des joueurs avant le transfert, estimées à partir du modèle statistique de l’Observatoire du football CIES, et les sommes effectivement payées par les clubs.

Parmi les 86 clubs analysés, Manchester United est le moins bon investisseur de la bande avec un différenciel de +238 millions entre ce qu’il a payé (1594 millions) et la valeur effective de ses 33 transferts entrants (1356 millions). La Juventus (36 transferts) n’est pas bien loin avec un bilan de 233 millions 'excédentaires' alors que le PSG a déboursé 162 millions d’euros en plus que prévu pour dessiner son noyau.