Manchester United croque Everton, Cristiano Ronaldo plante son 700e but en club

Ronaldo, qui n'avait été titularisé qu'une fois en championnat par Erik Ten Hag, après un été où il avait cherché à quitter le club à tout prix, n'avait plus marqué depuis mai en Premier League. Il s'agissait de son 144e but pour les Red Devils, loin derrière les 450 enregistrés avec le Real, mais devant les 101 avec la Juventus et les 5 avec le Sporting, dont le tout premier avait été inscrit il y a 20 ans et 2 jours. Titularisé trois fois en Europa League, il avait marqué contre Sherrif Tiraspol (2-0) et donné une passe décisive face à l'Omonia Nicosie (3-2), jeudi, sur le 3e but inscrit par Marcus Rashford.

Dans cette partie entre Toffees et Red Devils, c'est Alex Iwobi qui avait ouvert le score, dès la 5e minute de jeu. Antony a égalisé au quart d'heure et CR7 a planté le dernier but de la rencontre. Le Diable Rouge Amadou Onana a disputé toute la partie pour l'équipe visitée.