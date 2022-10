Manchester United : Cristiano Ronaldo a refusé d'entrer en jeu, indique son entraineur Erik ten Hag

Ten Hag, en poste depuis cet été, a néanmoins assuré que Ronaldo "reste un élément important de l'équipe" malgré ses envies de transfert durant l'intersaison.

L'attaquant quintuple Ballon d'Or faisait également partie des membres de l'effectif mancunien ayant quitté Old Trafford prématurément lors d'un match amical en juillet contre le Rayo Vallecano, ce qui avait conduit Ten Hag à souligner l'importance pour les joueurs de rester pour soutenir leurs coéquipiers.

Interrogé sur la façon dont il gère la situation, l'entraîneur de 52 ans a indiqué vendredi: "Je suis le manager. Je suis responsable de la culture du sport de haut niveau ici et je dois fixer des normes et des valeurs et je dois les contrôler".

"Après le Rayo Vallecano, je vous ai dit que c'était inacceptable mais il n'était pas le seul. C'est pour tout le monde", a souligné l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam.

"Quand c'est la deuxième fois, cela a des conséquences. C'est ce que nous avons fait. Il nous manquera demain", a-t-il dit.

"Mais je pense que c'est important pour l'attitude et la mentalité du groupe. Maintenant, nous devons nous concentrer sur Chelsea et c'est le plus important", a conclu Ten Hag.