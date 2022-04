Manchester United – Chelsea : Lukaku de retour à Old Trafford (Direct commenté 20h45)

Après des défaites face à Liverpool et Arsenal, Manchester United accueille ce jeudi soir Chelsea à Old Trafford en match avancé de la 37e journée de Premier League. Cette rencontre de la plus haute importance pour les deux formations est à suivre en direct commenté dès 20h45.

Initialement prévu le dimanche 15 mai, le match entre les Red Devils et les Blues a été avancé de plus de deux semaines en raison de la qualification de Chelsea pour la finale de la FA Cup qui se déroulera le samedi 14 mai (face à Liverpool).

Pratiquement éliminé de la course à la Ligue des Champions après sa défaite sur la pelouse d’Arsenal (3-1), Manchester United n’a plus le droit à l’erreur s’il veut encore espérer être européen la saison prochaine. 6e avec 54 points, les Mancuniens doivent engranger un maximum de points sous peine de voir West Ham ou encore les Wolves de Leander Dendoncker leur passer devant dans les journées à venir.

Mais la tâche ne sera pas aisée pour les Red Devils. Face à eux, des Blues qui restent sur 4 victoires en 5 rencontres. Seuls les Gunners sont venus à bout des hommes de Thomas Tuchel le 20 avril dernier.

En cas de victoire, Chelsea, 3e avec 65 points, pourrait presque s’assurer d’une place qualificative pour la Ligue des Champions alors que les deux premières places sont déjà réservées à Manchester City et Liverpool.

Relégué sur le banc au profit de l’Allemand Kai Havertz ces dernières semaines, Romelu Lukaku devrait à nouveau débuter la rencontre sur le banc. À moins que Tuchel ne décide de lui offrir une titularisation afin d’affronter ses anciennes couleurs ? Réponse ce jeudi soir !