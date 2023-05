Manchester City vers le graal européen ? Guardiola, en course pour le triplé, réalise une saison monstrueuse

Pour le championnat d’Angleterre, c’est quasi dans la poche pour City. Il suffit d’une victoire dimanche face à Chelsea pour remporter le 9e titre de son histoire. Si ce n’est pas ce week-end, ce n’est que partie remise. Ce titre, ce serait aussi le troisième de suite, ce que seul son voisin United a été capable de réaliser, deux fois (1998-2001 et 2006-2008), depuis que le championnat d’Angleterre s’appelle Premier League.

Pourtant, ce ne fût pas facile pour City qui a dû faire face à un adversaire coriace. Pas de Liverpool, United ou Chelsea cette saison, mais un Arsenal qui se retrouve. Avec Mikel Arteta aux commandes, un disciple de Guardiola, les Gunners auront fait trembler les Skyblues jusqu’au bout avant de craquer au mois d’avril. City a refait son retard petit à petit avant de passer devant lors de la 33e journée.

En cas de victoire ce dimanche, les hommes de Pep ne battront cependant pas le record de points (100 pour City en 2017-2018). Mais ils ont construit leur victoire finale grâce à plusieurs clés.

La première et c’est sans doute le plus grand changement dans le style de jeu pratiqué par l’Espagnol, c’est l’arrivée d’Erling Haaland à la pointe de l’attaque. Et on peut dire que ça a plutôt bien fonctionné. Le colosse norvégien a battu le record de but en Premier League. Avec 36 réalisations, record en cours, Haaland attire la défense et permet à City d’avoir une arme en plus.

Mais Haaland a su se fondre dans le système guardiolesque si exigeant. Avec des ailiers qui occupent la ligne, un milieu renforcé par la présence d’un défenseur central et une défense de fer, les joueurs de Manchester City jouent comme dans une symphonie. Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Jack Grealish et consorts connaissent à la perfection le style et le système voulu par le Catalan.