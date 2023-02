Manchester City, vainqueur d’un choc intense face Arsenal avec un joli but de De Bruyne, relance la course au titre

Il n’y avait pas que la Ligue des champions au programme pour les amateurs de beau football ce mercredi soir : Arsenal recevait Manchester City en match reporté de la Premier League. Et ce sont les Citizens qui ont réalisé la très bonne opération en battant les Gunners 1-3 au terme d’une rencontre plaisante et de haute intensité. Kevin De Bruyne, premier buteur et ultime passeur nous a gratifiés d’une nouvelle prestation de haut vol. C’est la sixième fois de la saison de Premier League qu’il est à l’assist pour Erling Haaland, c’est plus que n’importe quel autre duo de joueurs cette saison.

La rencontre commençait sur les chapeaux de roues mais c’est bien les hommes de Pep Guardiola qui étaient les premiers à faire trembler les sifflets adverses par notre compatriote. KDB qui trompait Ramsdale d’un lob malicieux et parfaitement dosé, 0-1.

Un gros quart d’heure plus tard, Bukayo Saka égalisait sur penalty à la suite d’une faute controversée dans la surface.

La rencontre continuait à être plaisante mais ce sont bien les Citizens qui ont progressivement pris le dessus pour encore inscrire deux buts. Jack Grealish rugissait à la 72e minute et Erling Haaland, servi par KDB, à la 82e. 1-3 score final. Et un championnat totalement relancé puisque cette victoire permet à Manchester City de rejoindre Arsenal en tête de la Premier League avec 51 points chacun. Mais les hommes de Mikel Arteta comptent toujours une rencontre de moins.