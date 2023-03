Manchester City surclasse Leipzig avec un quintuplé de Haaland, l’Inter s’en sort face à Porto

Manchester City s’est imposé sept buts à rien face à Lepizig, tandis que l’Inter a éliminé Porto pour rejoindre les quarts de finale de la Champions League suite à un partage sans but.

Après un partage un but partout en Allemagne, Manchester City n’avait pas le droit à l’erreur face à Leipzig ce mardi soir. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne, de retour dans le onze de base et buteur en fin de partie, n’ont pas tardé à tuer tout suspense puisque l’inévitable Erling Haaland y est allé d’un impressionnant quintuplé pour sceller la qualification mancunienne.

Le Norvégien ouvre le score sur penalty dès la vingtième minute après une main de Benjamin Henrichs. Quelques secondes plus tard, le numéro 9 se montre opportuniste pour marquer de la tête alors que le gardien adverse est au sol suite à une frappe de De Bruyne qui heurte la barre transversale. Juste avant le repos, il inscrit, à nouveau, un but de renard des surfaces en poussant au fond une balle qui roule plusieurs mètres sur la ligne après une tête de Ruben Dias.

Pas question de baisser le rythme en deuxième période du côté des hommes de Pep Guardiola puisque le capitaine İlkay Gündoğan inscrit le quatrième but de la partie d’une frappe croisée imparable. Quelques minutes plus tard, le Norvégien en profite pour inscrire son premier quadruplé en Champions League suite à un cafouillage dans la surface… Avant de planter sa cinquième rose sur un nouveau ballon qui traîne dans le rectangle après un énième corner. Le tacticien catalan décide finalement de sortir son attaquant vedette à l’heure de jeu, remplacé par Julian Alvarez. De Bruyne participait même au festival en inscrivant un but dans les arrêts de jeu.

Les Cityzens se contentent ensuite de gérer tranquillement pour officiellement valider leur qualification pour le tour suivant.