Manchester City sur la piste de Jérémy Doku

Débarrassé de ses problèmes physiques, Jérémy Doku susciterait l’intérêt de Manchester City, à la recherche d’un nouvel ailier après le départ de Riyad Mahrez en Arabie saoudite.

D’ici quelques semaines, Kevin De Bruyne ne sera peut-être plus le seul Diable rouge à Manchester City. Selon Fabrizio Romano, souvent très bien informé en ce qui concerne le mercato, Manchester City aurait ajouté Jérémy Doku dans sa liste de recrues potentielles alors que Riyad Mahrez est parti en Arabie saoudite. Il serait donc "l’un des noms prioritaires envisagés par Man City".

Globalement débarrassé de ses problèmes physiques depuis la Coupe du monde, l’ailier a réalisé une belle saison, inscrivant notamment cinq buts et délivrant deux passes décisives dans ses huit derniers matches. Évalué à 28M€ par Transfermartk, soit deux de plus que le prix payé par Rennes lors de son transfert venant d’Anderlecht, Doku ne sera clairement pas facile à déloger. Selon L’Équipe, le club breton réclamerait 50M€ pour lâcher l’international belge. Si un tel montant n’est pas, en soi, un problème pour le club mancunien, cela reste un montant non négligeable.

S’il venait à signer à Manchester City, il entrerait assurément dans une autre dimension, passant d’un club du subtop français à un club au sommet de l’Europe où les ambitions sont colossales. Forcément, la concurrence y serait également d’un niveau bien supérieur avec des joueurs comme Bernardo Silva, Phil Foden ou Jack Grealish contre qui il devrait se battre pour obtenir du temps de jeu.