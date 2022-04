Manchester City reprend la tête pour la 300e de De Bruyne, élu homme du match face à Brighton

En battant 3-0 Brighton, privé de Leandro Trossard, Manchester City a repris mercredi la tête du classement avec 77 points, un d’avance sur Liverpool lors de la 30e journée de Premier League. Kevin de Bruyne, qui a fait son retour pour sa 300e apparition avec les Skyblues, a été remplacé à la 83e après avoir distillé la passe décisive sur le troisième but. Avec 40 points, les Seagulls sont dixièmes.

Les Cityzens se sont installés tranquillement dans leur match avec 65% de possession de ballon en première mi-temps. Les Mancuniens ont certes exercé une pression intense dans le rectangle adverse, mais ils ont manqué de tranchant même si Robert Sanchez a dû sortir un centre-tir puissant de De Bruyne (20e). Peu après la pause, City a trouvé l’ouverture sur un tir dévié de Riyad Mahrez (54e, 1-0). Du coup, les visités se sont sentis plus à l’aise et ont encore augmenté la pression sur la défense adverse. Phil Foden (65e, 2-0) et Bernado Silva (82e, 3-0) l’ont concrétisée.