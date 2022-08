Manchester City renverse Crystal Palace grâce à un triplé d’Haaland, Gomez joue ses premières minutes

Manchester City s’est une nouvelle fois fait peur mais a réussi à renverser la situation face à Crystal Palace ce samedi. Après le partage accroché le week-end dernier après avoir été menés à Newcastle, les Cityzens sont encore mal rentrés dans leur rencontre face à Crystal Palace mais se sont imposés 4-2 grâce notamment à un triplé d’Haaland.

Menés 0-2 à la mi-temps suite à un but de Stones contre son camp et un but d’Andersen de la tête, les équipiers de Kevin De Bruyne ont réagi en seconde période. Tout d’abord par Bernardo Silva, dont la frappe déviée par un défenseur des Eagles a trompé Guaita. Ensuite, grâce à l’inégalable sens du but d’Erling Haaland. Le Norvégien a inscrit son premier triplé en Premier League, le 13e de sa carrière à seulement 22 ans, pour permettre à City d’arracher la victoire.

Un but de la tête, un en renard des surfaces dans le petit rectangle et un face à face bien géré face au portier de Palace, Haaland a trouvé le chemin des filets de trois manières bien différentes et une nouvelle fois montré que lorsqu’il s’agit d’inscrire des buts, peu de joueurs sont plus efficaces que lui.

Un sens du but qu’il a bien failli ne pas pouvoir démontrer à la suite d’une faute involontaire qui aurait pu lui valoir un carton rouge si l’arbitre de la rencontre s’était montré sévère. Sur un ballon en hauteur, l’ancien buteur de Dortmund a levé son pied très haut, ne voyant pas son adversaire, et l’a légèrement touché au visage. Plus de peur que de mal et un arbitre compréhensif qui lui a permis de rester sur la pelouse pour réaliser un petit festival.

Kevin De Bruyne ne s’est pas montré décisif mais s’est tout de même montré important dans le jeu des Skyblues tout au long des 89 minutes qu’il a passé sur la pelouse. A noter également les premières minutes de Sergio Gomez en Premier League. L’ancien Anderlechtois a remplacé Erling Haaland à la 84e minute de jeu et a donc grappillé ses premières minutes sous le maillot des Cityzens quelques semaines après son arrivée.

Au classement, City reprend la tête de la Premier League en attendant le résultat d’Arsenal face à Fulham. Les Cityzens comptent toujours cinq points d’avance sur Liverpool qui s’est largement imposé (9-0) face à Bournemouth.