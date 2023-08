Manchester City remporte sa première Supercoupe d’Europe aux tirs au but face à Séville

Favori de la Supercoupe d’Europe, Manchester City a tenu son rang mais a dû attendre les tirs au but pour prendre le dessus sur Séville.

Ce mercredi soir, c’était l’heure de la Supercoupe d’Europe entre le vainqueur de la dernière Ligue des champions, Manchester City, et le tenant du titre de l’Europa League, Séville.

Malgré une belle entame des Andalous, c’est bien City qui s’est procuré une première occasion intéressante sur une tête d’Aké bien détournée par Bono (9e) avant que Grealish ne mette également le gardien marocain à contribution (18e).

Mais Séville est un habitué des grandes soirées et l’a prouvé quelques minutes plus tard en ouvrant le score sur sa première réelle occasion. Sur un très bon centre d’Acuna, En-Nesyri a sauté plus haut qu’Aké et Gvardiol pour placer une tête hors de portée d’Ederson (24e). City a ensuite été incapable de réagir et s’est donc retrouvé mené à la pause malgré des statistiques assez largement en sa faveur.

En début de seconde période, En-Nesyri s’est retrouvé, à l’issue d’un contre rapide, seul face à Ederson et avait donc le but du KO au bout du pied mais sa frappe était bien trop centrée et a permis au portier brésilien d’intervenir (50e).

Soulagé par ce raté important, City était toujours en vie et a su en profiter. Bien trouvé par Rodri, Cole Palmer, la nouvelle sensation des Skyblues, a parfaitement ajusté sa tête pour tromper Bono et égaliser (63e). Dans la foulée, En-Nesyri aurait pu remettre Séville aux commandes mais il a encore buté sur Ederson (65e).

La fin du match était très ouverte et légèrement à l’avantage des Anglais. Pourtant, les Sévillans n’étaient pas du tout regroupés derrière à ne faire que défendre. Dans le temps additionnel, Aké n’est pas passé loin d’être le héros de la soirée mais sa tête n’a pas surpris Bono qui a dévié le ballon en dehors des limites du terrain (90e).

Incapables de se départager dans le temps réglementaire, les deux équipes ont finalement dû le faire lors de la terrible séance des tirs au but. Et lors de cette séance, il a fallu attendre le dernier tir, de Nemanja Gudelj, pour voir un frappeur se louper. Le Serbe a vu sa frappe mourir sur la transversale, offrant le titre à City qui remporte donc sa première Supercoupe d’Europe.