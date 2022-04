Manchester City – Real Madrid, les chiffres d’une rencontre au sommet

Cette saison, en Ligue des Champions, le bilan des deux équipes est très bon mais opposé dans les faits. En phase de poules, le Real Madrid a dominé ses adversaires en s’imposant à cinq reprises. 14 buts inscrits contre trois concédés. Et surtout, 4 clean sheets pour Thibaut Courtois. A l’inverse, même si Manchester City a terminé devant le Paris Saint-Germain, les Cityzens ont parfois été friables en défense. Quatre victoires et deux défaites mais surtout 10 buts concédés et aucune clean sheet pour Ederson, le gardien brésilien de City. Par contre, l’attaque a répondu présente avec 18 pions inscrits en l’espace de 6 matchs.

Les rôles se sont pourtant inversés à partir de la phase à élimination directe. Sur les quatre rencontres déjà jouées par les Merengues (deux face au PSG et deux face à Chelsea), il y a eu une flopée de buts. Huit buts inscrits par la Maison Blanche, mais six goals concédés. Et aucune clean-sheet pour la défense madrilène. De son côté, les Cityzens ont inscrit 6 buts sur les quatre rencontres (deux face au Sporting Lisbonne et deux face à l’Altético Madrid), et ont en encaissé aucun. Cependant, ils sont restés muets à deux reprises : lors des rencontres retour face au Sporting Portugal et face à l’Altetico Madrid.