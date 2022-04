Manchester City - Real Madrid : 5 chiffres qui prouvent que c'était (peut-être) le match de l'année

2 : Buteur dès la deuxième minute de jeu, Kevin De Bruyne a tout simplement inscrit le but le plus rapide de l'histoire des demi-finales de Champions League.

3 : Les deux équipes ont marqué au moins trois buts dans cet affrontement. C'est la première fois que cela arrive dans une demi-finale de C1 depuis 23 ans.

7 : Sept buts dans un même match à ce stade de la compétition, ce n'était arrivé que deux fois dans l'histoire de la Champions League : Ajax Amsterdam - Bayern Munich en avril 1995 (5-2) et, plus récemment, Liverpool - AS Rome en avril 2018 (5-2 également).

14 : Avec 14 roses plantées en C1 cette saison, Karim Benzema trône désormais devant Robert Lewandowski (13) au sommet de ce classement. La Benz talonne le buteur polonais au palmarès des meilleurs buteurs de la compétition (86 contre 85). Il lui reste une ou deux rencontres cette saison pour se hisser sur ce podium derrière les intouchables Cristiano Ronaldo (140) et Lionel Messi (125). 14 buts sur une seule campagne, l'ancien de l'OL n'est plus qu'à trois longueurs du record de CR7 (17 durant l'exercice 2013-2014).

19 : Dans le camp d'en face, un autre prétendant au Ballon d'Or ne cesse aussi de s'illustrer : le génie Kevin De Bruyne. Auteur d'un but et d'une passe décisive face aux Madrilènes, et face à Thibaut Courtois donc (tiens tiens, comme on se retrouve), KDB a été décisif dans 14 rencontres sur les 19 disputées en 2022 (soit 9 réalisations et 10 assists). Avec notamment des buts face à Manchester United, Liverpool, l'Atletico Madrid et le Real Madrid. Grande classe.

Le match retour entre Manchester City et le Real Madrid se tiendra au Bernabeu mercredi prochain à 21H. Plus que sept fois dormir...