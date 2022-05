Manchester City rate un penalty dans le money time et partage contre West Ham, Tielmans à l'assist pour Leicester

Brighton, avec Leandro Trossard, pendant 87 minutes a partagé 1-1 à Leeds. Danny Welbeck a donné l'avance aux Seagulls (21e, 0-1) et Pascal Struijk (90e+2, 1-1) a arraché un point, qui permet aux Peacocks de se hisser en 17e position (35 points) avec une seule unité d'avance de Brunley. Brighton (48 points, 10e) était déjà tourné vers la prochaine saison.

Christian Benteke est monté au jeu à la 78e lors du partage 1-1 de Crystal Palace à Aston Villa, qui a ouvert la marque par Ollie Watkins (69e, 1-0). Au classement, les deux équipes restent sur leurs positions: les Eagles, qui ont égalisé par Jeffrey Sclupp (81e, 1-1) sont 11 (45 points) et les Villans suivent à un point (12e).

Watford, avec Christian Kabasele, s'est largement incliné 1-5 à domicile face à Leicester. Chez les Foxes, Timothy Castagne et Youri Tielemans, qui a été averti (55e), ont disputé l'intégralité d'une rencontre sans intérêt puisque Leicester (48 points, 10e) était sauvé et que Watford (23 points, 19e) poursuivra son histoire en Championship. A noter : Youri Tielemans a livré la passe décisive pour le 1e but de Leicester, des œuvres de Maddison.

Wolverhampton, avec Leander Dendoncker sur le banc, a aligné un sixième match sans victoire face à Norwich (1-1). Les Loups, qui avaient cédé dans la lutte pour l'Europe, sont 8e (51 points) et Norwich reste bon dernier (22 points).