Manchester City prend son temps mais s’impose à Leeds avec un doublé d’Haaland

Manchester City a longtemps peiné à faire la différence face à Leeds mais a finalement déroulé après l’ouverture du score de Rodri (1-3). Un doublé d’Haaland en deuxième période a permis aux équipiers de Kevin De Bruyne de prendre une avance confortable. Struijk a réduit l’écart de la tête sur corner mais Leeds n’a jamais inquiété Manchester City.

Manchester City domine la première mi-temps mais ne parvient pas à conclure les belles opportunités qu’il se crée.

Rodri ouvre tout de même la marque juste avant la mi-temps sur une frappe repoussée par Meslier. L’Espagnol est à la bonne place pour pousser le ballon au fond des filets (45e+1).

Grealish récupère un ballon sur une mésentente de la défense de Leeds et file vers le but. Il sert Erling Haaland qui n’a plus qu’à conclure dans le but vide (51e).

Le même duo fait à nouveau trembler les filets quelques minutes plus tard. De Bruyne trouve Haaland à l’entrée de la surface. Le Norvégien écarte sur le côté gauche pour Grealish qui lui remet en retrait. L’attaquant croise sa frappe et trompe Meslier pour s’offrir un doublé (64e).

Les hommes de Pep Guardiola se font surprendre sur corner à la 73e. Struijk se libère du marquage et trompe Ederson de la tête.

Leeds se crée quelques belles opportunités mais ne parvient plus à tromper Ederson. Manchester City s’impose 1-3 et reste deuxième à cinq points d’Arsenal. Leeds est 15 et compte deux points d’avance sur Wolverhampton, premier relégable.