Manchester City poursuivi pour non-respect du règlement financier de la Premier League, retrait de points et exclusion évoqués

Le club anglais de Manchester City a été renvoyé par la Premier League devant une commission indépendante qui sera chargée d’examiner de possibles infractions aux règles financières, a annoncé lundi l’instance organisatrice du championnat d’Angleterre.

Les faits auraient été commis entre les saisons 2009-10 et 2017-18 et pourraient conduire vers des sanctions allant de la déduction de points et de lourdes amendes à l'exclusion de la compétition, avancent certains médias britanniques.