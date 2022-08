Manchester City patine à Newcastle (3-3) malgré un nouvel assist de Kevin De Bruyne

Manchester City n'a pas réussi à signer un troisième succès de rang et a été contraint de partager l'enjeu (3-3) sur la pelouse de Newcastle ce dimanche dans le cadre de la troisième journée de Premier League.

Menés 3-1 après avoir rapidement ouvert le score en début de rencontre, les Cityzens ont notamment pu compter sur un nouvel assist de Kevin De Bruyne - le troisième en trois matches ! - pour ramener un point de St James' Park.

Ce partage de Manchester City (7/9) permet à Arsenal d'occuper seul la tête de la Premier League après trois journées de championnat.

Les Cityzens avaient auparavant parfaitement lancé leur saison avec deux victoires face à West Ham et Bournemouth. Deux matches au cours desquels Kevin De Bruyne avait brillé, marquant un magnifique but (face aux Cherries) et délivrant deux passes décisives.