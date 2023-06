Manchester City – Inter : voici le seul joueur qui a déjà remporté la Ligue des champions

Le 10 juin prochain, Manchester City et l'Inter Milan s'affronteront à Istanbul, en Turquie, en finale de la Ligue des champions. Deux équipes, une pléthore de stars et pourtant... un seul petit joueur a déjà remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes auparavant. Si vous savez qui est ce joueur sans lire la suite du texte, vous êtes très forts.

Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Erling Haaland, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Edin Dzeko : la liste des finalistes regorge de noms ronflants. Mais aucun d'eux n'est encore parvenu à soulever la coupe aux grandes oreilles. Derrière ces stars se cache un certain... Scott Carson. Âgé de 37 ans, Carson occupe le poste de troisième gardien à Manchester City depuis 2019. En quatre saisons, le natif de Whitehaven n'a disputé que deux rencontres pour les Cityzens : face à Newcastle en mai 2021 et contre le Sporting Lisbonne en mars 2022.

Avant de venir apporter toute son expérience et son leadership au groupe de Pep Guardiola, le Britannique a pas mal bourlingué. Il a connu 9 clubs anglais tout au long de sa carrière, dont Liverpool, entre 2005 et 2008. Débarqué de Leeds, Carson entre directement en concurrence avec Jerzy Dudek. Mais face au Polonais, le jeune Carson ne fait pas le poids. Il le remplace néanmoins le temps d'un match, face à la Juventus, en quart de finale de Champions League (victoire 2-1). Quelques semaines plus tard, le 25 mai 2005, il reprend place sur le banc et assiste à la folle remontée des Reds face à l'AC Milan à Istanbul, en finale. Au terme d'une incroyable partie et d'une séance de tirs au but mythique, Liverpool est sacré pour la 5e fois de son histoire.

Coup du destin : 18 ans plus tard, c'est dans la même ville turque, à Istanbul, que Carson participera à sa 2e finale de Ligue des champions, toujours depuis le banc de touche évidemment.