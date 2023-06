Manchester City - Inter Milan "Ni Lukaku, ni De Bruyne n’ont pu être protagonistes"

À la mi-temps, Pascal Scimè est revenu sur la blessure de Kevin De Bruyne. Pour l’expliquer, il évoque le nombre de rencontres disputées par le Belge. "Sans compter la Coupe du Monde, il a joué 56 matches cette saison. Et au-delà de ça, la saison a commencé par la Nations League, au mois de juin l’année dernière. Ça fait deux, trois ans qu’il joue tout le temps. Alors la blessure, est-ce que c’est la faute à pas de chance ? La pression ? Le mental ? Le corps qui lâche à un moment donné ? À mon avis il y a un peu de tout dans cette blessure."

Notre consultant Joachim Mununga explique, lui, que la sortie de Kevin De Bruyne lui a fait "beaucoup de peine. Quand on voit son visage et cette marche qui semble interminable pour sortir du terrain, on ne peut pas faire sans empathie. On se met à sa place et on se dit que lui aussi savait qu’il était attendu par tout le monde. C’était certainement sa finale et il a dû laisser ses coéquipiers jouer le match sans lui. C’est dommage aussi pour nous en tant que Belges. On espère que cette blessure n’est pas trop grave."