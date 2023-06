Manchester City – Inter : les statistiques ont choisi leur favori

Ce samedi, Manchester City et l’Inter Milan s’affronteront en finale de Champions League. Une belle affiche pour clôturer une saison 2022-2023 spectaculaire aux quatre coins du continent.

Un duel qui s’annonce déjà historique, les deux clubs ne se sont, jusque la, encore jamais affrontés en Ligue des Champions. Pourtant, les chemins de City et l’Inter se sont déjà croisés à deux reprises. À l’occasion d’un match amical d’abord, le 31 juillet 2010, l'Inter avait alors pris le dessus sur Manchester City en s’imposant 3 buts à 0 avant de perdre, pile un an plus tard, la revanche sur le même score. Quoi de mieux qu’une finale de Ligue de Champions pour faire la belle ?

Si le match s’annonce serré, les statistiques penchent en faveur des Cityzens. Bien que les deux équipes aient gagné 7 de leurs 12 matches en C1 cette saison, City n’en a perdu aucun alors que l’Inter s’est incliné deux fois contre le Bayern Munich en poules.

Penchons-nous ensuite sur la différence de buts. Les Mancuniens montrent une solidité défensive impressionnant avec seulement 5 buts encaissés en C1 cette saison, deux fois moins que leur adversaire en finale.

Pourtant cette statistique passe presque inaperçue quand on jette un œil au nombre de buts marqués, 31 contre 19 côté interiste.

Il faut dire que les Skyblues sont bien aidés par leur nouvelle recrue, Erling Haaland, qui sans grande surprise devrait finir en tête du classement des buteurs à l’issue de la finale. Le jeune norvégien, qui jouera sa première finale européenne ce week-end, a fait trembler les filets 12 fois en 10 matches. De quoi devancer amplement Edin Dzeko (4 buts), Romelu Lukaku (3 buts) et Lautaro Martinez (3 buts), qui même ensemble ne sont pas aussi décisifs que le cyborg norvégien.

Mais l’Inter peut compter sur un argument de taille, l’expérience ! Le club milanais jouera ce week-end sa 6e finale de C1 et soulèvera, peut-être, la Coupe aux grandes oreilles pour la 4e fois. Moins expérimenté, le club anglais s’améliore d’année en année depuis le rachat par un fond d’investissement d’Abu Dhabi en 2008, frôlant même un premier sacre européen en s’inclinant, en 2021, sur le score de 1 à 0 face à Chelsea.

Cette saison les deux équipes ont déjà pu étoffer leurs palmarès respectifs. Classés troisième de Serie A, au terme d’une saison qui à vu Naples briller, l’Inter est parvenu à ramener un nouveau trophée en Lombardie en gagnant la Coupe d’Italie. De son côté, City rêve de s’offrir un triplé après avoir chipé in extremis la Premier League à Arsenal et battu United, le grand rival en finale de FA Cup.

Pour l’heure, il est encore trop tôt pour savoir quelle équipe parviendra à prendre le dessus sur leur adversaire ou si la pelouse du Stade Atatürk sera, à l’image de la finale de 2005, le théâtre d’une bataille spectaculaire. Une chose est sûre cependant, un septième belge s’apprête à gravir les sommets européens. Mais qui de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, si complices en équipe nationale, rejoindra le cercle très fermé des Belges vainqueurs de la ligue des champions ? Réponse samedi 10 juin, 21 heures…