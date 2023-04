Manchester City frappe un grand coup face à Arsenal avec une masterclass de De Bruyne et un record pour Haaland (4-1)

Manchester City est redevenu le favori pour le titre en Premier League. Les Citizens sont totalement repartis sur la bonne voie, et ils ont frappé un grand coup en battant leur adversaire direct en route vers leur objectif, Arsenal, sur le score 4-1. Kevin De Bruyne et Erling Haaland ont encore délivré une rencontre étincelante. Le Belge a inscrit deux buts et délivré une passe décisive, alors que le Norvégien a délivré deux assists et marqué son 33e but de la saison (un record dans le format actuel de la Premier League), John Stones y est également allé de son petit but. Pour les Gunners, le but est signé Holding, sur un assist de Leandro Trossard, monté à l’heure de jeu.

Les Gunners marquent encore un peu plus le pas en haut de classement mais restent encore en tête pour l’instant. Ils possèdent encore deux points d’avance sur City, mais avec deux rencontres disputées en plus par les hommes d’Arteta qui, paradoxalement, sont désormais assurés de disputer la Ligue des Champions l’an prochain.