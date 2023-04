Manchester City face à Arsenal : calendrier démentiel contre agenda piégeux

Côté calendrier, la bande à Kevin De Bruyne est encore présente sur trois tableaux : le championnat, la Champions League et la Coupe d’Angleterre. Le planning est donc démentiel : quatre matches de Premier League (contre Arsenal ce mercredi soir, à Fulham le 30 avril, contre West Ham le 3 mai et contre Leeds le 6 mai), la demi-finale de C1 face au Real Madrid (9 mai et 17 juin) entrecoupée par le déplacement à Everton en Premier League (14 mai) avant de terminer le championnat avec trois dernières rencontres : contre Chelsea (21 mai), à Brighton (24 mai) et contre Brentford (28 mai).

Et vous pouvez ajouter à cela la finale de FA Cup contre le voisin (qui a dit l'ennemi ?) de Manchester United (3 juin), soit un total de 11 rencontres en 39 jours (soit un match tous les 3,5 jours). Qui sait, les Cityzens disputeront peut-être également la finale de la Champions League (contre l’Inter ou l’AC Milan le 10 juin).

Programme plus léger, mais tout aussi piégeux pour Leandro Trossard & co. Ils n’ont finalement plus que six rencontres à jouer cette saison : à Manchester City ce mercredi soir, contre Chelsea le 2 mai, à Newcastle le 7 mai, contre Brighton le 14 mai, à Nottingham Forest le 20 mai et enfin contre Wolverhampton le 28 mai. En sachant qu’il s’agit d’un derby londonien contre Chelsea, que Newcastle est en grande forme à la troisième place du classement et que Brighton occupe une belle huitième position et adore surprendre les grands.

Quand on vous disait que l’indécision était totale…