Manchester City et Kevin De Bruyne, passeur, dominent Newcastle et profitent du faux pas de Liverpool

Les Mancuniens ont ainsi développé leur meilleur football pour maîtriser un Newcastle à l’abri d’un risque de relégation depuis quelques heures et plutôt 'collaboratif'.

Tel des métronomes, Raheem Sterling (19e) et Aymeric Laporte (38e) ont trouvé la voie du but à 19 minutes d’intervalle et ont permis à Manchester City de plier le match dès la première période.

Déjà dans tous les bons coups, Kevin De Bruyne a profité de la deuxième période pour retoucher ses statistiques personnelles en offrant le but du 3-0 à Rodri (61e) sur un corner botté au premier poteau et repris de la tête par l’Espagnol. KDB renseigne désormais 7 assists (et 11 buts) en Premier League cette saison, 13 toutes compétitions confondues pour atteindre la barre des 120 assists sous le maillot de Skyblues. Tout bonnement impressionnant.

Dans les arrêts de jeu, Phil Foden et Raheem Sterling ont ajouté un 4e (90e+1) puis un 5e but (90e+3) au marquoir pour compléter la fête des hommes de Guardiola.

A trois journées de la fin du championnat, Manchester City (86 pas) dispose de trois longueurs d’avance sur Liverpool. De quoi mettre un 8e titre de champion d’Angleterre dans le viseur pour les Cityzens.