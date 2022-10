Manchester City et Kevin De Bruyne continuent de régaler : KDB signe déjà son 9e assist de la saison en Premier League

Manchester City est une machine huilée à la perfection. Les Cityzens, qui restent sur 5 victoires consécutives, accueillent ce samedi après-midi le club de Southampton, toujours privé de Roméo Lavia, à l'occasion de la 10e journée de Premier League.

Le premier but de la partie est venue des pieds de Joao Cancelo, sans doute le meilleur latéral du monde à l'heure actuelle. Parti du milieu de terrain, le Portugais a d'abord éliminé un homme d'une subtile feinte de frappe avant de déclencher un tir du pied gauche. Gavin Bazunu, gardien des Saints, ne peut rien faire. Manchester City mène logiquement 1 but à 0 (20'). Le score aurait d'ailleurs pu être plus important si le poteau gauche du portier n'avait pas repoussé la frappe du buteur en série Erling Haaland.

Phil Foden, déjà auteur d'un triplé dans le derby de Manchester (6-3), a ensuite profité d'une excellente passe de Kevin De Bruyne pour planter le deuxième but des siens d'un somptueux ballon piqué (2-0, 32'). C'est déjà le 6e but de l'Anglais en Premier League cette saison alors que KDB vient de délivrer son... neuvième assist. Tout simplement incroyable. 2-0 : c'est le score à la pause.