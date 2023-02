Manchester City et De Bruyne trébuchent à Nottingham, Arsenal seul en tête

En se montrant incapable de marquer un deuxième but qui l' aurait mis à l’abri, Manchester City a été rattrapé in extremis par Notthingham Forrest (1-1) pour laisser filer deux points précieux lors de cette 24e journée de Premier League. Tout profit pour Arsenal, vainqueur 2-4 contre West Ham au terme d’un final haletant et désormais seul en tête avec 2 points d’avance (et un match de moins) sur les Cityzens. Présent au coup d’envoi, Kevin De Bruyne a été remplacé à la 88e minute.

Les troupes de Pep Guardiola avaient pourtant pris l’avantage sur une frappe de 20 mètres de Bernardo Silva peu avant la pause (0-1, 41e). Erling Haaland a ensuite eu deux fois le deuxième but au bout du pied, mais il a d’abord trouvé la barre avant de rater le cadre alors qu’il était dans la surface (67e).

Cette maladresse inhabituelle a été sanctionnée par Chris Wood, de près (1-1, 84e), sur le seul tir cadré de Nottingham.

Alors qu’il semblait avoir repris l’ascendant dans la course au titre, City abandonne de nouveau la main aux Gunners avant de renouer avec la Ligue des Champions contre Leipzig, mercredi.

Plus loin au classement, on signalera également la défaite de Chelsea, battu chez lui par la lanterne rouge, Southampton (1-0). Les Blues sont 10es avec 31 points, 23 de moins qu’Arsenal.