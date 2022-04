Manchester City défie Liverpool ce dimanche pour (peut-être) le match de l’année en Premier League

C’est le rendez-vous foot du week-end : Manchester City accueille Liverpool ce dimanche (17h30). Le choc ne décidera pas encore du titre de champion d’Angleterre, mais il pourrait donner une fameuse indication.

Alors qu’il reste 8 matches à jouer, Cityzens et Reds se talonnent au classement. Un seul point sépare les deux actuels colosses du foot anglais. Manchester est devant, et occupe toujours le trône de Sa Majesté, mais c’est Liverpool qui a le vent en poupe. Encore relégués à plus de 10 points de City au début de l’année, les joueurs d’Anfield ont pratiquement résorbé leur retard et baignent dans une spirale positive. Du côté des Skyblues, on ne peut pas parler de mauvaise période. Mais en perdant quelques points par-ci par-là, City a permis à Liverpool de revenir et s’est donc remis sous pression.

Depuis quatre ans, City et Liverpool se partagent le titre de champion et se sont clairement installés comme les deux tops clubs de la Premier League. Trois titres pour les Mancuniens (2018, 2019 et 2021) et un pour Liverpool (2020). Une statistique permet de mesurer l’infime écart entre les prestations des garçons de Pep Guardiola et ceux de Jürgen Klopp. Depuis août 2018, City a engrangé un total de 338 unités en championnat anglais. Durant la même période, Liverpool porte son compteur à… 337 points ! Là encore, un seul point d’écart. Une stat saisissante, qui en dit long sur la féroce bataille entre les deux coachs. Longtemps grand rival de Manchester United, Liverpool regarde maintenant vers l’autre club de la ville et rivalise désormais avec City.