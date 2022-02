Manchester City, club le plus dépensier de la décennie, United dans le rouge et roi des flops

En ce qui concerne le bilan financier, Manchester United est l’équipe qui présente le plus gros solde négatif entre achats et ventes de joueurs avec une perte de 1075M d’euros (!). En effet, avec 1545M dépensés pour une recette de 470M d’euros, les Red Devils sont bien dans le rouge… Les autres mauvais élèves dans ce domaine sont leur voisin City (-984M), le Paris Saint-Germain (-941M), le Barça (-650M) et Arsenal (-583M).

Quand on connaît le bilan sportif des Gunners depuis 2012 (4 FA Cup, 4 Community Shield et puis c’est tout…), il y a de quoi se poser des questions. Il en va de même pour Manchester United, qui depuis son dernier titre de champion d’Angleterre en 2013 et le départ de Sir Alex Ferguson la même année, n’est plus que l’ombre de lui-même. Roi des mauvaises affaires, United a notamment lâché 105M pour Paul Pogba, 87M pour Harry Maguire, 85M pour Sancho (qui a encore le temps de faire ses preuves), 84.7M pour le Diable Rouge Romelu Lukaku ou encore 75M pour Angel Di Maria. Pour combien de réussites ? Très peu…

Cette étude nous apprend également que 14 équipes de Premier League figurent dans le Top 20 des clubs aux bilans les plus déficitaires. Pas étonnant vu l’énorme somme d’argent dont bénéficient les clubs anglais grâce aux droits TV. Seul Brentford, débarqué en 2021 parmi l’élite, présente un solde positif.