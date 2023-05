Manchester City champion ce week-end ? C'est possible... et déjà en cas de défaite d’Arsenal samedi

Manchester City va-t-il pouvoir fêter son neuvième titre de champion d’Angleterre ce week-end ? Pour la première fois, l’affaire est mathématiquement possible. Et ce, avant même le match des Cityzens face à Chelsea (ce dimanche à 17h00).

La 37e, et avant-dernière, journée de Premier League sera peut-être celle du titre. Avec quatre points d’avance, trois matches à jouer contre deux seulement pour Arsenal et une différence de buts largement favorable, Manchester City a simplement encore besoin de trois points pour valider son troisième sacre consécutif.



Mais les hommes de Pep Guardiola pourraient même décrocher le trophée avant de jouer. Ce samedi, sur le coup de 18h30, Arsenal se déplace à Nottingham, qui lutte actuellement pour son maintien. Et si les Gunners perdent, ce ne sera plus possible de revenir. Les Cityzens seraient alors couronnés, sans jouer, devant leur télévision. Une première occasion de faire la fête avant d’affronter Chelsea (dimanche, 17h00), demain, dans un Etihad Stadium surchauffé.



Depuis une grosse dizaine de matches, la tendance s’est inversée entre un Manchester qui carbure (11 succès consécutifs) et une équipe d’Arsenal qui tousse (trois partages et deux défaites), au pire moment.

Pour résumer, trois scénarios peuvent offrir le titre à Manchester City ce week-end :

-Si Arsenal perd samedi à Nottingham Forest

-Si Manchester City gagne face à Chelsea dimanche

-Si Arsenal partage à Nottingham et que Manchester City fait au moins un partage contre Chelsea