Manchester City célèbre son titre par une victoire face à Chelsea

Manchester City, titré sans jouer depuis ce samedi soir grâce à la défaite d’Arsenal, a pu célébrer ce neuvième trophée en Premier League sur son terrain ce dimanche. Une équipe B des Cityzens a battu Chelsea 1-0. L’unique but de la rencontre a été inscrit assez rapidement par Julian Alvarez à la douzième minute. Erling Haaland et Kevin De Bruyne ont obtenu chacun un peu plus d’une dizaine de minutes de jeu mais Pep Guardiola a pu les faire souffler en pensant aux échéances importantes qui sont encore au calendrier des Cityzens, soit la finale de la Ligue des Champions et celle de la Coupe d’Angleterre.

Manchester City accroît donc son avance en tête de la Premier League, avec désormais sept unités d’avance sur Arsenal, malgré un match de retard. Chelsea s’enfonce tant et plus dans les méandres du milieu de classement.